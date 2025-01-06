У президента Литвы прокомментировали возможность отказа от запрета противопехотных мин

В Офисе президента Литвы, комментируя возможность выхода из конвенции о запрете противопехотных мин, заявили, что ждут обобщенного военно-политического совета по этому поводу.

Об этом сказал советник литовского президента Ридас Ясюленис, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Он отметил, что Министерство обороны сейчас изучает возможность выхода из конвенции.

"Президент стремится мобилизовать все возможные меры для защиты государства и укрепления возможностей Литовской армии. При этом необходимо учитывать и другие аспекты этого вопроса: решение союзников, возможные риски и их контроль", – пояснил советник позицию Офиса президента.

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Оттавская конвенция 1999 года, направленная на ликвидацию противопехотных мин, была подписана более чем 160 странами, включая большинство западных стран.

Соглашение обязывает не использовать, не создавать, не производить, не покупать, не накапливать, не хранить и не передавать противопехотные мины.

Литва присоединилась к конвенции в 2004 году.

Как и в случае всех международных договоров, решение о денонсации Оттавской конвенции должно приниматься литовским Сеймом по предложению президента.

Дискуссию о выходе Литвы из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин ранее поддержал бывший министр национальной обороны Литвы Лауринас Кащюнас.

Новый премьер Литвы Гинтаутас Палуцкас также поддержал выход страны из конвенции о запрете противопехотных мин.