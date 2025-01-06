Литва закупить у США рації і дрони

Агентство оборонних ресурсів при Міністерстві національної оборони Литви підписало кілька контрактів з урядом США на придбання рацій і малих безпілотних літальних апаратів для посилення спроможностей Збройних сил країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу литовського оборонного відомства.

Як зазначили у литовському Міноборони, наприкінці минулого року було підписано два контракти на закупівлю рацій у компанії L3Harris на загальну суму близько 25 мільйонів євро.

За цими контрактами Збройні сили Литви придбають найсучасніші рації виробництва L3Harris, які будуть інтегровані в броньовані всюдиходи JLTV і бойові машини піхоти Vilkas.

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У майбутньому передбачається додаткове придбання цих рацій.

В середині грудня 2024 року також був підписаний контракт з урядом США на придбання малих безпілотних літальних апаратів виробництва компанії AeroVironment Inc. Вартість контракту становить 7,8 мільйона євро.

Ці дрони призначені для виконання завдань спостереження та корегування вогню.

Придбання буде пов'язане з ударними безпілотниками Switchblade 600, також закупленими у США.

Поставка запланована на кінець 2025 року. У майбутньому передбачаються додаткові закупівлі цих систем.

У травні минулого року Збройні сили Литви отримали нову партію протитанкових ракетних комплексів середньої дальності Javelin американського виробництва.

Крім того, Литва отримала американські тактичні баражувальні боєприпаси Switchblade 600.