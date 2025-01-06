Литва закупит у США рации и дроны

Агентство оборонных ресурсов при Министерстве национальной обороны Литвы подписало несколько контрактов с правительством США на приобретение раций и малых беспилотных летательных аппаратов для усиления возможностей Вооруженных сил страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу литовского оборонного ведомства.

Как отметили в литовском Минобороны, в конце прошлого года было подписано два контракта на закупку раций в компании L3Harris на общую сумму около 25 миллионов евро.

По этим контрактам Вооруженные силы Литвы приобретут самые современные рации производства L3Harris, которые будут интегрированы в бронированные вездеходы JLTV и боевые машины пехоты Vilkas.

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В будущем предполагается дополнительное приобретение этих раций.

В середине декабря 2024 года также был подписан контракт с правительством США на приобретение малых беспилотных летательных аппаратов производства компании AeroVironment Inc. Стоимость контракта составляет 7,8 миллиона евро.

Эти дроны предназначены для выполнения задач наблюдения и корректировки огня.

Приобретение будет связано с ударными беспилотниками Switchblade 600, также закупленными в США.

Поставка запланирована на конец 2025 года. В будущем предусматриваются дополнительные закупки этих систем.

В мае прошлого года Вооруженные силы Литвы получили новую партию противотанковых ракетных комплексов средней дальности Javelin американского производства.

Кроме того, Литва получила американские тактические барражирующие боеприпасы Switchblade 600.