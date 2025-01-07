В Германии вооруженный мужчина ворвался в банк и захватил заложницу
Новости — Вторник, 7 января 2025, 12:52 —
В немецком городе Римбах во вторник утром вооруженный мужчина ворвался в отделение банка и удерживал в заложниках женщину, сейчас злоумышленник задержан.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hessenschau.
Как указано, мужчина ворвался в отделение банка около 8:00. По словам представителя полиции, он удерживал женщину "против ее воли", угрожая ей ножом.
Предыстория преступления непонятна. Также неизвестно, какие требования выдвигал злоумышленник.
На месте происшествия проходила полицейская операция, на время которой здание банка оцепили.
Также работала специальная оперативная группа и переговорная команда – полицейские специалисты по тактическому диалогу.
Около 11 часов утра 36-летний мужчина позволил задержать себя спецназовцам, не оказав сопротивления, сообщает t-online.
Напомним, в ноябре в пригороде Парижа мужчина взял в заложники четырех сотрудников ресторана. Через несколько часов заложников освободили после вмешательства антитеррористического подразделения полиции.