В Германии вооруженный мужчина ворвался в банк и захватил заложницу

В немецком городе Римбах во вторник утром вооруженный мужчина ворвался в отделение банка и удерживал в заложниках женщину, сейчас злоумышленник задержан.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hessenschau.

Как указано, мужчина ворвался в отделение банка около 8:00. По словам представителя полиции, он удерживал женщину "против ее воли", угрожая ей ножом.

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Предыстория преступления непонятна. Также неизвестно, какие требования выдвигал злоумышленник.

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На месте происшествия проходила полицейская операция, на время которой здание банка оцепили.

Также работала специальная оперативная группа и переговорная команда – полицейские специалисты по тактическому диалогу.

Около 11 часов утра 36-летний мужчина позволил задержать себя спецназовцам, не оказав сопротивления, сообщает t-online.

Напомним, в ноябре в пригороде Парижа мужчина взял в заложники четырех сотрудников ресторана. Через несколько часов заложников освободили после вмешательства антитеррористического подразделения полиции.