Президент Литви назвав єдиний спосіб стримати диверсії в Балтійському морі

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що потенційним диверсійним актам у Балтійському морі можна запобігти тільки активним реагуванням.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву литовського президента наводить LRT.

За його словами, стримування може бути досягнуто за допомогою розвідувальної роботи, порушення справ і ретельного аналізу того, судна яких компаній залучені до можливих порушень.

"Ті сили або ті політики, які бачать наш спосіб дій, користуються цим, вони знають, що швидкої реакції не буде, що ця реакція потоне в суперечках. Я думаю, що єдиний спосіб стримати такого роду дії – це жорстка реакція", – підкреслив Науседа.

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Президент Литви зазначив, що питання захисту критичної інфраструктури та можливі заходи у відповідь обговорюватимуть із лідерами країн Балтії та Північних країн наступного тижня у Фінляндії.

Зміст дискусії може бути розвинений на неформальному засіданні Ради Європейського Союзу на початку лютого, додав він.

Як відомо, наприкінці грудня в Балтійському морі зафіксували пошкодження чотирьох підводних кабелів звʼязку.

Неофіційно стало відомо, що шведське військове судно виловило з дна Фінської затоки якір танкера Eagle S, який він, ймовірно, "загубив" під час обриву підводних кабелів.

Тим часом країни Північної Європи посилили нагляд за підводною інфраструктурою і "тіньовим флотом".

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