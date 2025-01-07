Президент Литвы назвал единственный способ сдержать диверсии в Балтийском море

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что потенциальные диверсионные акты в Балтийском море можно предотвратить только активным реагированием.

Как сообщает "Европейская правда", заявление литовского президента приводит LRT.

По его словам, сдерживание может быть достигнуто с помощью разведывательной работы, возбуждения дел и тщательного анализа того, суда каких компаний вовлечены в возможные нарушения.

"Те силы или те политики, которые видят наш способ действий, пользуются этим, они знают, что быстрой реакции не будет, что эта реакция утонет в спорах. Я думаю, что единственный способ сдержать такого рода действия – это жесткая реакция", – подчеркнул Науседа.

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Президент Литвы отметил, что вопрос защиты критической инфраструктуры и возможные ответные меры будут обсуждаться с лидерами стран Балтии и Северных стран на следующей неделе в Финляндии.

Содержание дискуссии может быть развито на неформальном заседании Совета Европейского Союза в начале февраля, добавил он.

Как известно, в конце декабря в Балтийском море зафиксировали повреждение четырех подводных кабелей связи.

Неофициально стало известно, что шведское военное судно выловило со дна Финского залива якорь танкера Eagle S, который он, вероятно, "потерял" во время обрыва подводных кабелей.

Тем временем страны Северной Европы усилили надзор за подводной инфраструктурой и "теневым флотом".

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