Президент Литви закликав переглянути заборону на експорт товарів подвійного призначення

Президент Литви Гітанас Науседа закликав терміново переглянути рішення попереднього уряду про заборону на експорт тисяч товарів подвійного призначення повітрям в усі треті країни, крім десяти.

Про це повідомляє LRT, інформує "Європейська правда".

За словами Науседи, виникає багато запитань щодо того, чому рішення, які важко пояснити логічно, були прийняті в останні дні роботи уряду.

"(Ці рішення) спрямовані не тільки проти країн, до яких ми застосовуємо санкції – це не викликає сумнівів – але і проти держав, куди наші підприємства експортують товари, і які, принаймні на перший погляд, не мають нічого спільного з Росією або її війною проти України", – сказав президент.

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Він закликав "дуже швидко виправити ситуацію", а також вказав, що запровадження таких обмежень – "це географічно неадекватно, а по-друге, це стосується груп товарів, які дуже важко класифікувати як товари подвійного призначення".

Раніше повідомляли, що новий уряд Литви прагнутиме пом'якшити заборону на експорт товарів подвійного призначення, запроваджену попереднім кабінетом міністрів.

Попередній литовський уряд заборонив експорт розширеного переліку товарів, які можуть бути використані Росією у військових цілях, включаючи промислові центрифуги, пристрої для фільтрації та очищення рідин або газів, а також різні компоненти автомобілів і тракторів.

Ці товари також заборонено перевозити повітряним транспортом по всьому світу, за винятком Європейського Союзу та кількох країн-партнерів.

Чинний литовський прем'єр Гінтаутас Палуцкас заявив про намір співпрацювати з Україною у питанні контролю за експортом товарів подвійного призначення.