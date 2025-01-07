Президент Литвы призвал пересмотреть запрет на экспорт товаров двойного назначения

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал срочно пересмотреть решение предыдущего правительства о запрете на экспорт тысяч товаров двойного назначения по воздуху во все третьи страны, кроме десяти.

Об этом сообщает LRT, информирует "Европейская правда".

По словам Науседы, возникает много вопросов относительно того, почему решения, которые трудно объяснить логически, были приняты в последние дни работы уходящего в отставку правительства.

"(Эти решения) направлены не только против стран, к которым мы применяем санкции – это не вызывает сомнений – но и против государств, куда наши предприятия экспортируют товары, и которые, по крайней мере на первый взгляд, не имеют ничего общего с Россией или ее войной против Украины", – сказал президент.

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Он призвал "очень быстро исправить ситуацию", а также указал, что введение таких ограничений – "это географически неадекватно, а во-вторых, это касается групп товаров, которые очень трудно классифицировать как товары двойного назначения".

Ранее сообщалось, что новое правительство Литвы будет стремиться смягчить запрет на экспорт товаров двойного назначения, введенный предыдущим кабинетом министров.

Предыдущее литовское правительство запретило экспорт расширенного перечня товаров, которые могут быть использованы Россией в военных целях, включая промышленные центрифуги, устройства для фильтрации и очистки жидкостей или газов, а также различные компоненты автомобилей и тракторов.

Эти товары также запрещено перевозить воздушным транспортом по всему миру, за исключением Европейского Союза и нескольких стран-партнеров.

Действующий литовский премьер Гинтаутас Палуцкас заявил о намерении сотрудничать с Украиной в вопросе контроля за экспортом товаров двойного назначения.