У Німеччині за рік загинула рекордна кількість людей від вогню поліції

У 2024 році німецька поліція застрелила рекордну кількість людей – 22 – це стало найбільшим числом у цьому столітті.

Про це повідомляє dpa, інформує "Європейська правда".

Агентство отримало ці дані, проаналізувавши поліцейські звіти.

Як зазначено, тогорічна цифра більш ніж удвічі перевищує показники попередніх років: у 2023 році німецька поліція застрелила 10 осіб, у 2022 році – 11, а у 2021 році – вісім.

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Здебільшого смертельні постріли було зроблено в ситуаціях, коли поліцейські стикалися з неврівноваженими людьми або тими, хто перебував у стресовому стані. Деякі з них були озброєні ножами.

Серед загиблих під час стрілянини з боку німецької поліції у 2024 році був чоловік, який викрав екскаватор у південному місті Грюнсфельд напередодні Нового року, таранячи транспортні засоби та будівлі і поранивши кількох поліцейських під час тривалої погоні.

В іншому випадку 31-річна жінка була застрелена в мюнхенському супермаркеті після того, як напала з ножем на поліцейських.

Історична статистика видання "Громадянські права і поліція" свідчить про те, що показник 2024 року може стати найвищим з моменту об'єднання Німеччини в 1990 році, а попередні максимуми – 19 смертей – були зафіксовані в 1995 і 1999 роках.

У грудні також повідомляли, що у німецькому Геттінгені ввечері чоловік напав на перехожу, а потім з ножем кинувся на поліцейських – його застрелили.

А наприкінці серпні німецькі поліцейські застрелили чоловіка, який, імовірно, погрожував перехожим на одній з вулиць, а потім спробував напасти на правоохоронців з двома ножами.