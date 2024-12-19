У Німеччині застрелили чоловіка, який з ножем накинувся на поліцейських

У німецькому Геттінгені ввечері 18 грудня чоловік напав на перехожу, а потім з ножем кинувся на поліцейських – його застрелили.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Поліція описала чоловіка як "імовірно психічно хворого". Згідно із заявою, він напав і штовхнув жінку, яку, очевидно, не знав, без будь-якої причини. Жінка зателефонувала до служби екстреної допомоги.

Коли поліція прибула на місце події, 35-річний чоловік несподівано напав на них з ножем і поранив одного з поліцейських у верхню частину тіла. Після цього поліцейський відкрив вогонь і смертельно поранив нападника.

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Увечері на місці злочину ще тривали судово-медичні експертизи.

Як повідомила поліція Геттінгена, всі подальші розслідування тепер будуть передані до іншого поліцейського відділку з міркувань нейтралітету.

Як повідомлялося, французька поліція розслідує смерть п'ятьох людей, які були застрелені в суботу, 14 грудня, в районі міста Дюнкерк на півночі Франції.

Наприкінці жовтня у французькому місті Пуатьє сталась стрілянина, яка завершилась масовою бійкою: щонайменше п'ятеро людей отримали серйозні поранення, в тому числі один із них – із загрозливим для життя прогнозом.