В Германии за год погибло рекордное количество людей от огня полиции

В 2024 году немецкая полиция застрелила рекордное количество людей – 22 – это стало самым большим числом в этом веке.

Об этом сообщает dpa, информирует "Европейская правда".

Агентство получило эти данные, проанализировав полицейские отчеты.

Как указано, прошлогодняя цифра более чем вдвое превышает показатели предыдущих лет: в 2023 году немецкая полиция застрелила 10 человек, в 2022 году – 11, а в 2021 году – восемь.

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В основном смертельные выстрелы были сделаны в ситуациях, когда полицейские сталкивались с неуравновешенными людьми или теми, кто находился в стрессовом состоянии. Некоторые из них были вооружены ножами.

Среди погибших во время стрельбы со стороны немецкой полиции в 2024 году был мужчина, который угнал экскаватор в южном городе Грюнсфельд накануне Нового года, тараня транспортные средства и здания и ранив нескольких полицейских во время длительной погони.

В другом случае 31-летняя женщина была застрелена в мюнхенском супермаркете после того, как напала с ножом на полицейских.

Историческая статистика издания "Гражданские права и полиция" свидетельствует о том, что показатель 2024 года может стать самым высоким с момента объединения Германии в 1990 году, а предыдущие максимумы – 19 смертей – были зафиксированы в 1995 и 1999 годах.

В декабре также сообщалось, что в немецком Геттингене вечером мужчина напал на прохожую, а затем с ножом бросился на полицейских – его застрелили.

А в конце августе немецкие полицейские застрелили мужчину, который, предположительно, угрожал прохожим на одной из улиц, а затем попытался напасть на правоохранителей с двумя ножами.