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Шольц відкидає пропозицію щодо збільшення оборонних витрат Німеччини

Новини — Вівторок, 7 січня 2025, 16:50 — Ірина Кутєлєва

Канцлер Німеччини Олаф Шольц відкинув пропозицію майже подвоїти оборонний бюджет країни.

Про це він сказав в інтерв’ю тижневику Stern, повідомляє "Європейська правда".

За словами Шольца, значне збільшення оборонних витрат "без пояснення, на що будуть витрачені гроші і звідки вони візьмуться" є "недопрацьованою" ідеєю.

"Хто буде оплачувати рахунки? Громадяни?", – риторично запитав німецький канцлер.

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Нещодавно віцеканцлер Роберт Габек закликав значно збільшити витрати на оборону країни, оскільки він вважає, що загроза, яку російська агресія становить для НАТО, означає, що цільовий показник витрат на оборону в розмірі 2% від ВВП недостатній.

Влітку міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив про необхідність бути готовими до війни до 2029 року.

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Шольц Німеччина
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