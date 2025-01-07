Шольц відкидає пропозицію щодо збільшення оборонних витрат Німеччини

Канцлер Німеччини Олаф Шольц відкинув пропозицію майже подвоїти оборонний бюджет країни.

Про це він сказав в інтерв’ю тижневику Stern, повідомляє "Європейська правда".

За словами Шольца, значне збільшення оборонних витрат "без пояснення, на що будуть витрачені гроші і звідки вони візьмуться" є "недопрацьованою" ідеєю.

"Хто буде оплачувати рахунки? Громадяни?", – риторично запитав німецький канцлер.

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Нещодавно віцеканцлер Роберт Габек закликав значно збільшити витрати на оборону країни, оскільки він вважає, що загроза, яку російська агресія становить для НАТО, означає, що цільовий показник витрат на оборону в розмірі 2% від ВВП недостатній.

Влітку міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив про необхідність бути готовими до війни до 2029 року.