Шольц отвергает предложение об увеличении оборонных расходов Германии

Канцлер Германии Олаф Шольц отверг предложение почти удвоить оборонный бюджет страны.

Об этом он сказал в интервью еженедельнику Stern, сообщает "Европейская правда".

По словам Шольца, значительное увеличение оборонных расходов "без объяснения, на что будут потрачены деньги и откуда они возьмутся" является "недоработанной" идеей.

"Кто будет оплачивать счета? Граждане?", – риторически спросил немецкий канцлер.

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Недавно вице-канцлер Роберт Габек призвал значительно увеличить расходы на оборону страны, поскольку он считает, что угроза, которую российская агрессия представляет для НАТО, означает, что целевой показатель расходов на оборону в размере 2% от ВВП недостаточен.

Летом министр обороны Германии Борис Писториус заявил о необходимости быть готовыми к войне к 2029 году.