ЄС засудив запуск Північною Кореєю балістичної ракети

Європейський Союз засудив випробування балістичної ракети середньої дальності Північною Кореєю напередодні, 6 січня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві речниці Єврокомісії з зовнішньополітичних питань Аніти Гіппер.

Гіппер нагадала, що запуск балістичної ракети з боку КНДР "порушує численні резолюції Ради Безпеки ООН і ще більше посилює напруженість на Корейському півострові".

У ЄС також висловили солідарність із партнерами в регіоні, зокрема Південною Кореєю та Японією.

Реклама:

"ЄС закликає КНДР припинити ці незаконні та ескалаційні дії, а також прийняти пропозиції діалогу від основних сторін. Це єдиний шлях до сталого миру та безпеки на Корейському півострові", – додала речниця Єврокомісії.

Північна Корея у понеділок, 6 січня, запустила балістичну ракету середньої дальності близько полудня, яка пролетіла понад 1100 кілометрів на схід і впала в море.

У Пхеньяні пізніше заявили, що ракета була оснащена гіперзвуковою боєголовкою.

Державний секретар США Ентоні Блінкен, який під час запуску ракети перебував із візитом у Сеулі, заявив, що він підкреслює важливість співпраці між США, Південною Кореєю і Японією.

Також Блінкен заявив, що Росія готова надати Північній Кореї свої передові космічні та супутникові технології в обмін на зброю та інше обладнання для підтримки війни проти України.