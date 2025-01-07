ЕС осудил запуск Северной Кореей баллистической ракеты

Европейский Союз осудил испытания баллистической ракеты средней дальности Северной Кореей накануне, 6 января.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Еврокомиссии по внешнеполитическим вопросам Аниты Гиппер.

Гиппер напомнила, что запуск баллистической ракеты со стороны КНДР "нарушает многочисленные резолюции Совета Безопасности ООН и еще больше усиливает напряженность на Корейском полуострове".

В ЕС также выразили солидарность с партнерами в регионе, в частности Южной Кореей и Японией.

Реклама:

"ЕС призывает КНДР прекратить эти незаконные и эскалационные действия, а также принять предложения диалога от основных сторон. Это единственный путь к устойчивому миру и безопасности на Корейском полуострове", – добавила пресс-секретарь Еврокомиссии.

Северная Корея в понедельник, 6 января, запустила баллистическую ракету средней дальности около полудня, которая пролетела более 1100 километров на восток и упала в море.

В Пхеньяне позже заявили, что ракета была оснащена гиперзвуковой боеголовкой.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен, который во время запуска ракеты находился с визитом в Сеуле, заявил, что он подчеркивает важность сотрудничества между США, Южной Кореей и Японией.

Также Блинкен заявил, что Россия готова предоставить Северной Корее свои передовые космические и спутниковые технологии в обмен на оружие и другое оборудование для поддержки войны против Украины.