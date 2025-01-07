СМИ: Германия предлагает ЕС смягчить санкции против Сирии

Германия продвигает на уровне Европейского Союза ослабление санкций против Сирии, где в декабре 2024 года был свергнут режим Башара Асада, для налаживания отношений с новым руководством.

Об этом сообщили AFP и Financial Times со ссылкой на дипломатические источники, пишет "Европейская правда".

По словам дипломатов, Берлин настаивает на упрощении финансовых операций с государственными службами Сирии, ослаблении ограничений на перевод частного капитала, а также, возможно, на отмене санкций против энергетического и авиационного секторов страны.

Ожидается, что министры иностранных дел Европейского Союза обсудят эти предложения на встрече в Брюсселе 27 января, причем любые изменения потребуют поддержки всех стран-членов.

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Германия передала свои предложения ЕС после того, как министр иностранных дел страны Анналена Бербок и ее французский коллега стали первыми западными чиновниками, которые посетили Дамаск после свержения Асада.

Они появились после того, как в понедельник Соединенные Штаты ослабили санкции против Сирии на следующие шесть месяцев, чтобы облегчить предоставление гуманитарной помощи.

Исламистская повстанческая группировка "Хаят Тахрир аш-Шам" во главе с новым де-факто лидером Сирии Ахмедом аш-Шараа, которая возглавляет переходную сирийскую власть, официально остается под санкциями ЕС.