Зеленський поговорив з новою президенткою Швейцарії, планують зустріч "найближчим часом"

Президент України Володимир Зеленський і нова президентка Швейцарії Карін Келлер-Зуттер провели першу телефонну розмову і планують зустріч "найближчим часом".

Як пише "Європейська правда", про це повідомила пресслужба Офісу президента України.

Зеленський привітав Келлер-Зуттер зі вступом на посаду і подякував за всю допомогу, надану Швейцарією.

Зеленський відзначив роль Швейцарії в організації першого Саміту миру та участь у тематичних конференціях за його підсумками, а також за готовність працювати разом заради пошуку шляхів до справедливого та стійкого миру.

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Він також відзначив щорічні внески Швейцарії в гуманітарну програму "Зерно з України" для підтримки найбідніших країн світу та запросив приєднатися до нової української ініціативи Food from Ukraine для підтримки сирійського народу та недопущення продовольчої кризи в Сирії.

"Володимир Зеленський і Карін Келлер-Зуттер домовилися продовжити діалог під час особистої зустрічі, яка запланована на найближчий час", – додали в Офісі президента.

Карін Келлер-Зуттер почала роботу на посаді з 1 січня, до цього вона була міністеркою фінансів.

Нагадаємо, наприкінці грудня Швейцарія долучилася до 15-го пакету санкцій ЄС проти Росії і Білорусі.