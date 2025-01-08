Зеленский поговорил с новым президентом Швейцарии, планируют встречу "в ближайшее время"

Президент Украины Владимир Зеленский и новая президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер провели первый телефонный разговор и планируют встречу "в ближайшее время".

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила пресс-служба Офиса президента Украины.

Зеленский поздравил Келлер-Зуттер со вступлением в должность и поблагодарил за всю помощь, оказанную Швейцарией.

Зеленский отметил роль Швейцарии в организации первого Саммита мира и участие в тематических конференциях по его итогам, а также за готовность работать вместе ради поиска путей к справедливому и устойчивому миру.

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Он также отметил ежегодные взносы Швейцарии в гуманитарную программу "Зерно из Украины" для поддержки беднейших стран мира и пригласил присоединиться к новой украинской инициативе Food from Ukraine для поддержки сирийского народа и недопущения продовольственного кризиса в Сирии.

"Владимир Зеленский и Карин Келлер-Зуттер договорились продолжить диалог во время личной встречи, которая запланирована на ближайшее время", – добавили в Офисе президента.

Карин Келлер-Зуттер начала работу в должности с 1 января, до этого она была министром финансов.

Напомним, в конце декабря Швейцария присоединилась к 15-му пакету санкций ЕС против России и Беларуси.