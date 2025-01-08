В аеропорту Кишинева запідозрили наявність вибухівки в посилці

Увечері 7 січня в міжнародному аеропорту Кишинева виникла екстрена ситуація, у поштовому відправленні запідозрили наявність саморобного вибухового пристрою.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє TV8.

Підозру молдовських служб викликав іграшковий автомобіль у посилці.

"Під час оформлення поштових відправлень у міжнародному аеропорту Кишинева виявили предмет, що нагадує за формою іграшковий автомобіль. У ньому запідозрили наявність вибухонебезпечних компонентів", – повідомили в Прикордонній поліції Молдови.

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Підозрілу іграшку зауважили під час сканування посилок на рентгені.

Співробітники Центру техніко-криміналістичної та судової експертизи Генерального інспекторату поліції оперативно прибули на місце і витягли підозрілий предмет. Пристрій змогли знешкодити на місці, евакуації та закриття повітряної гавані не знадобилося.

Інцидент розслідують. Аеропорт продовжив роботу в штатному режимі.

В останні роки почастішали повідомлення про закладені бомби в аеропорту Кишинева та літаках. Усі повідомлення виявилися неправдивими.

30 червня 2023 року в аеропорту Кишинева відкрив вогонь громадянин Таджикистану, якому відмовили у в’їзді на територію Молдови. Він завдав смертельних поранень співробітнику прикордонної поліції та інспектору служби безпеки аеропорту.

У листопаді того ж року іноземець, який прибув до Молдови рейсом із Туреччини, втік з аеропорту, не пройшовши паспортний контроль.