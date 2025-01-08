В аэропорту Кишинева заподозрили наличие взрывчатки в посылке

Вечером 7 января в международном аэропорту Кишинева возникла экстренная ситуация, в почтовом отправлении заподозрили наличие самодельного взрывного устройства.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает TV8.

Подозрение молдовских служб вызвал игрушечный автомобиль в посылке.

"При оформлении почтовых отправлений в международном аэропорту Кишинева обнаружили предмет, напоминающий по форме игрушечный автомобиль. В нем заподозрили наличие взрывоопасных компонентов", – сообщили в Пограничной полиции Молдовы.

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Подозрительную игрушку заметили во время сканирования посылок на рентгене.

Сотрудники Центра технико-криминалистической и судебной экспертизы Генерального инспектората полиции оперативно прибыли на место и извлекли подозрительный предмет. Устройство смогли обезвредить на месте, эвакуация и закрытие воздушной гавани не понадобились.

Инцидент расследуется. Аэропорт продолжил работу в штатном режиме.

В последние годы участились сообщения о заложенных бомбах в аэропорту Кишинёва и самолетах. Все сообщения оказались ложными.

30 июня 2023 года в аэропорту Кишинева открыл огонь гражданин Таджикистана, которому отказали во въезде на территорию Молдовы. Он нанес смертельные ранения сотруднику пограничной полиции и инспектору службы безопасности аэропорта.

В ноябре того же года иностранец, прибывший в Молдову рейсом из Турции, сбежал из аэропорта, не пройдя паспортный контроль.