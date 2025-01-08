У Франції влаштували вуличні святкування через смерть засновника ультраправої партії

У Франції зібралися спонтанні святкові акції після звістки про смерть Жана-Марі Ле Пена, засновника крайнього правого "Національного об’єднання", раніше відомого як "Національний фронт".

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Після звістки про смерть 96-річного Ле Пена, батька теперішньої неформальної лідерки партії Марін Ле Пен, у Парижі, Ліоні та деяких менших містах його ідейні опоненти влаштували спонтанні святкові зібрання.

Des centaines de personnes réunies pour "fêter" la mort de Jean-Marie Le Pen place de la République à Paris pic.twitter.com/6S5MVN564n Реклама: January 7, 2025

У Парижі сотні людей зійшлися на площу Республіки. Учасники зібрання скандували і наспівували "Він помер", деякі люди танцювали та відкорковували шампанське, деякі принесли плакати з написом "Расист помер", "Який чудовий день".

У Ліоні схоже зібрання відбулося на площі Терро, активісти запускали феєрверки і палили фаєри. Місцями на шляху демонстрації підпалили сміттєві баки.

BFM Lyon

Міністр внутрішніх справ Брюно Ретайо засудив такі відверті радощі з приводу смерті політика.

"Абсолютно ніщо не виправдовує таких "танців на трупі"... Такі сцени радощів – це ганьба", – написав він.

Єлисейський палац, коментуючи смерть засновника впливового ультраправого руху Франції Жана-Марі Ле Пена, назвав його "історичною постаттю", вплив якої покаже історія.

Ле Пен, засновник ультраправої партії "Національний фронт" (нині – "Національне обʼєднання") помер у Франції у віці 96 років.

Від початку політичної кар’єри і до останнього часу Ле Пен мав глибокий вплив на політичне життя країни та неодноразово провокував скандали і позови через свої погляди на Голокост і заяви на захист режиму Віші.

Ле Пен п'ять разів балотувався в президенти і шокував Францію в 2002 році, коли вийшов у другий тур з Жаком Шираком – і тоді розгромно програв йому.

Зараз донька Ле Пена Марін є беззаперечною лідеркою президентського рейтингу у Франції.