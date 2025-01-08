Во Франции устроили уличные празднования в связи со смертью основателя ультраправой партии

Во Франции собрались спонтанные праздничные акции после известия о смерти Жана-Мари Ле Пена, основателя крайне правого "Национального объединения", ранее известного как "Национальный фронт".

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

После известия о смерти 96-летнего Ле Пена, отца нынешнего неформального лидера партии Марин Ле Пен, в Париже, Лионе и некоторых меньших городах его идейные оппоненты устроили спонтанные праздничные собрания.

Des centaines de personnes réunies pour "fêter" la mort de Jean-Marie Le Pen place de la République à Paris pic.twitter.com/6S5MVN564n Реклама: January 7, 2025

В Париже сотни людей сошлись на площадь Республики. Участники собрания скандировали и напевали "Он умер", некоторые люди танцевали и открывали шампанское, некоторые принесли плакаты с надписью "Расист умер", "Какой замечательный день".

В Лионе похожее собрание состоялось на площади Терро, активисты запускали фейерверки и жгли файеры. Местами на пути демонстрации подожгли мусорные баки.

BFM Lyon

Министр внутренних дел Брюно Ретайо осудил такое откровенное ликование по поводу смерти политика.

"Абсолютно ничто не оправдывает таких "танцев на трупе"... Такие сцены радости – это позор", – написал он.

Елисейский дворец, комментируя смерть основателя влиятельного ультраправого движения Франции Жана-Мари Ле Пена, назвал его "исторической фигурой", влияние которой покажет история.

Ле Пен, основатель ультраправой партии "Национальный фронт" (ныне – "Национальное объединение") умер во Франции в возрасте 96 лет.

С начала политической карьеры и до последнего времени Ле Пен имел глубокое влияние на политическую жизнь страны и неоднократно провоцировал скандалы и иски из-за своих взглядов на Холокост и заявлений в защиту режима Виши.

Ле Пен пять раз баллотировался в президенты и шокировал Францию в 2002 году, когда вышел во второй тур с Жаком Шираком – и тогда разгромно проиграл ему.

Сейчас дочь Ле Пена Марин является безоговорочным лидером президентского рейтинга во Франции.