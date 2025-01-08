В Финляндии заявили о дефектах танкера, связанного с повреждением морских кабелей

Агентство общественного транспорта Финляндии заявило в среду, что нефтяной танкер, который подозревается в повреждении подводных кабелей в Балтийском море, имеет серьезные дефекты и не будет допущен к эксплуатации, пока не будут проведены ремонтные работы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Финская полиция задержала танкер Eagle S, перевозивший российскую нефть, 26 декабря и заявила, что подозревает, что судно повредило финско-эстонскую линию электропередач Estlink 2 и четыре телекоммуникационных кабеля, перетянув свой якорь через морское дно.

Пока продолжается полицейское расследование, финские власти также проверили состояние судна во время инспекции состояния порта, которая завершилась в среду.

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"Устранение недостатков потребует помощи извне и займет определенное время", – заявила директор по морским делам финского агентства транспорта и связи Traficom Санна Соннинен.

Как сообщалось, НАТО в конце недели начнет охрану критически важных объектов в Балтийском море силами до десяти кораблей.

7 января писали, что в Финском заливе специальный корабль шведских Военно-морских сил HMS Belos нашел и поднял якорь, принадлежавший нефтяному танкеру Eagle S, который подозревают в повреждении подводных кабелей.

Подробнее об этом читайте в статье журналистки "ЕвроПравды" Российская война уходит под воду.