Прем'єр Норвегії про зазіхання Трампа на Гренландію: такого бути не повинно
Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре вважає, що заяви обраного президента США Дональда Трампа щодо зазіхання на Гренландію є проявом "дещо незвичного нового стилю".
Заяву норвезького прем’єра наводить NTV, повідомляє "Європейська правда".
Стьоре також наголосив, що подібні питання не мають порушуватися "в масштабах загроз між союзниками".
"Як сказала прем'єр-міністерка Данії, Гренландія повинна зробити свій власний вибір. І Данське королівство, частиною якого є Гренландія, також включає Данію, яка також може говорити за себе", – зазначив він.
На запитання, чи не боїться він, що Трамп може висловити претензії на архіпелаг Шпіцберген, суверенітет над яким належить Норвегії на підставі договору від 1920 року, Стьоре відповів: "Я ніколи не чув про це".
Трамп неодноразово висловлював своє бажання, щоб США придбали Гренландію – данську територію і найбільший острів у світі.
Напередодні він відмовився виключити використання військової сили для взяття під контроль Гренландії або Панамського каналу, про які він говорив в останні тижні.
Данська прем'єрка Метте Фредеріксен нещодавно наголосила, що Гренландія належить її мешканцям.