Премьер Норвегии о посягательстве Трампа на Гренландию: такого быть не должно

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре считает, что заявления избранного президента США Дональда Трампа о посягательстве на Гренландию является проявлением "несколько необычного нового стиля".

Заявление норвежского премьера приводит NTV, сообщает "Европейская правда".

Стёре также отметил, что подобные вопросы не должны подниматься "в масштабах угроз между союзниками".

"Как сказала премьер-министр Дании, Гренландия должна сделать свой собственный выбор. И Датское королевство, частью которого является Гренландия, также включает Данию, которая также может говорить за себя", – отметил он.

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На вопрос, не боится ли он, что Трамп может высказать претензии на архипелаг Шпицберген, суверенитет над которым принадлежит Норвегии на основании договора от 1920 года, Стёре ответил: "Я никогда не слышал об этом".

Трамп неоднократно высказывал свое желание, чтобы США приобрели Гренландию – датскую территорию и самый большой остров в мире.

Накануне он отказался исключить использование военной силы для взятия под контроль Гренландии или Панамского канала, о которых он говорил в последние недели.

Датский премьер Метте Фредериксен недавно подчеркнула, что Гренландия принадлежит ее жителям.