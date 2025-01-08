США вдарили по складах удосконаленої зброї хуситів у Ємені

Військові Сполучених Штатів Америки завдали низку високоточних ударів по складах удосконаленої зброї хуситів у Ємені.

Про це у Х (Twitter) повідомило Центральне командування США (CENTCOM), передає "Європейська правда".

Зазначимо, у зону відповідальності CENTCOM входять операції на Близькому Сході, в Центральній та Південній Азії.

Відтак, як проінформували американські військові, сили Центрального командування США завдали численних високоточних ударів по двох підземних сховищах удосконаленої конвенційної зброї на підконтрольних підтримуваними Іраном хуситами територіях Ємену у середу, 8 січня.

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Зазначається, що хусити використовували ці об’єкти для нападу на військові кораблі Військово-морських сил США і торговельні судна в південній частині Червоного моря й Аденської затоки.

"Обійшлося без поранень американського персоналу й пошкоджень обладнання", – підсумували американські військові.

З початку війни між Ізраїлем і ХАМАС у секторі Гази в жовтні 2023 року хусити обстріляли ракетами і безпілотниками близько 100 торговельних суден.

Хусити стверджують, що вони атакують кораблі, пов'язані з Ізраїлем, США чи Великою Британією, щоб змусити Ізраїль припинити кампанію проти ХАМАС у Газі. Однак багато з атакованих кораблів не мають майже ніякого стосунку до конфлікту, в тому числі ті, що прямують до Ірану.

У жовтні у США заявляли, що мають намір зберігати військову присутність у регіоні Червоного моря, щоб разом із коаліцією інших країн забезпечувати захист цивільних суден від атак підтримуваних Іраном бойовиків.

Наприкінці 2024 року американські військові завдали нових авіаударів по об'єктах хуситів у Ємені в межах кампанії проти підтримуваних Іраном на Близькому Сході угруповань.