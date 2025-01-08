США ударили по складам усовершенствованного оружия хуситов в Йемене

Военные Соединенных Штатов Америки нанесли ряд высокоточных ударов по складам усовершенствованного оружия хуситов в Йемене.

Об этом в Х (Twitter) сообщило Центральное командование США (CENTCOM), передает "Европейская правда".

Отметим, в зону ответственности CENTCOM входят операции на Ближнем Востоке, в Центральной и Южной Азии.

Следовательно, как проинформировали американские военные, силы Центрального командования США нанесли многочисленные высокоточные удары по двум подземным хранилищам усовершенствованного конвенционного оружия на подконтрольных поддерживаемыми Ираном хуситами территориях Йемена в среду, 8 января.

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Отмечается, что хуситы использовали эти объекты для нападения на военные корабли Военно-морских сил США и торговые суда в южной части Красного моря и Аденского залива.

"Обошлось без ранений американского персонала и повреждений оборудования", – подытожили американские военные.

С начала войны между Израилем и ХАМАС в секторе Газы в октябре 2023 года хуситы обстреляли ракетами и беспилотниками около 100 торговых судов.

Хуситы утверждают, что они атакуют корабли, связанные с Израилем, США или Великобританией, чтобы заставить Израиль прекратить кампанию против ХАМАС в Газе. Однако многие из атакованных кораблей не имеют почти никакого отношения к конфликту, в том числе те, что направляются в Иран.

В октябре в США заявляли, что намерены сохранять военное присутствие в регионе Красного моря, чтобы вместе с коалицией других стран обеспечивать защиту гражданских судов от атак поддерживаемых Ираном боевиков.

В конце 2024 года американские военные нанесли новые авиаудары по объектам хуситов в Йемене в рамках кампании против поддерживаемых Ираном на Ближнем Востоке группировок.