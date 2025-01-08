Україна та Фінляндія обговорили пріоритети фінського головування в ОБСЄ та відповідальність РФ

У середу, 8 січня, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга поспілкувався із головою ОБСЄ, його колегою з Фінляндії – Еліною Валтонен – щодо пріоритетів фінського головування в ОБСЄ в 2025 році.

Про це із посиланням на заяву МЗС пише "Європейська правда".

У Києві дипломати провели переговори щодо пріоритетів фінського головування в ОБСЄ в 2025 році, а також з двостороннього порядку денного українсько-фінської співпраці.

Сибіга наголосив, що ОБСЄ має й надалі залишатися платформою для притягнення Росії до відповідальності у зв’язку з триваючою збройною агресією РФ проти України та гібридною війною проти Європи.

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"Не лише "тіньовий" флот, але й справжні наміри Росії треба виводити з тіні", – підкреслив український міністр.

Також Сибіга висловив сподівання на посилення роботи ОБСЄ у документуванні російських злочинів, збереження фокусу на питаннях депортації дітей, утримання цивільних заручників, а також долі трьох співробітників організації, які перебувають у російському полоні – Вадима Голди, Максима Петрова та Дмитра Шабанова.

Український міністр звернув увагу на страти українських військовополонених, здійснюваних росіянами, та закликав ОБСЄ надати оцінку цим систематичним порушенням Женевських конвенцій.

"Ми будемо використовувати кожен міжнародний майданчик щоб привертати увагу до тортур, страт і неналежного поводження із українськими військовополоненими. Ми продовжимо вимагати доступу до них міжнародних моніторів і медиків, та загалом їхнього звільнення", – підкреслив він.

1 січня Фінляндія перебрала на себе головування в Організації з безпеки і співробітництва в Європі, зосереджуючись на дотриманні принципів ОБСЄ, підтримці України та посиленні стійкості організації для вирішення складних безпекових викликів.

8 січня інформували, що Фінляндія доставила в Україну вантажівку із засобами індивідуального захисту та хімічними детекторами для забезпечення рятувальних служб країни.