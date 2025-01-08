Украина и Финляндия обсудили приоритеты финского председательства в ОБСЕ и ответственность РФ

В среду, 8 января, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига пообщался с председателем ОБСЕ, его коллегой из Финляндии – Элиной Валтонен – о приоритетах Финского председательства в ОБСЕ в 2025 году.

Об этом со ссылкой на заявление МИД пишет "Европейская правда".

В Киеве дипломаты провели переговоры по приоритетам финского председательства в ОБСЕ в 2025 году, а также по двусторонней повестке дня украинско-финского сотрудничества.

Сибига подчеркнул, что ОБСЕ должна и в дальнейшем оставаться платформой для привлечения России к ответственности в связи с продолжающейся вооруженной агрессией РФ против Украины и гибридной войной против Европы.

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"Не только "теневой" флот, но и настоящие намерения России надо выводить из тени", – подчеркнул украинский министр.

Также Сибига выразил надежду на усиление работы ОБСЕ в документировании российских преступлений, сохранение фокуса на вопросах депортации детей, содержание гражданских заложников, а также судьбы трех сотрудников организации, которые находятся в российском плену – Вадима Голды, Максима Петрова и Дмитрия Шабанова.

Украинский министр обратил внимание на казни украинских военнопленных, осуществляемых россиянами, и призвал ОБСЕ дать оценку этим систематическим нарушениям Женевских конвенций.

"Мы будем использовать каждую международную площадку, чтобы привлекать внимание к пыткам, казням и ненадлежащему обращению с украинскими военнопленными. Мы продолжим требовать доступа к ним международных мониторов и медиков, и в целом их освобождения", – подчеркнул он.

1 января Финляндия взяла на себя председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, сосредотачиваясь на соблюдении принципов ОБСЕ, поддержке Украины и усилении устойчивости организации для решения сложных вызовов безопасности.

8 января информировалось, что Финляндия доставила в Украину грузовик со средствами индивидуальной защиты и химическими детекторами для обеспечения спасательных служб страны.