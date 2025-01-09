Генсек НАТО прагне переконати Трампа полегшити доступ європейців до зброї США

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте намагається переконати новообраного президента США Дональда Трампа полегшити доступ європейських партнерів до американських систем озброєння.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ntv.

За словами Рютте, європейські союзники вже інвестують сотні мільярдів доларів в оборонну промисловість США.

Однак він вважає, що можна було б досягти набагато більшого, якби оборонний сектор США був лібералізований і більше не потребував схвалення Конгресу, Пентагону і Білого дому.

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Як приклад величезного потенціалу Рютте навів попит європейських партнерів на системи протиракетної оборони Patriot. "Вони коштують по два мільярди за штуку. Це величезні гроші для США і для американської економіки", – сказав Рютте. Наразі для того, щоб доставити системи Patriot до Європи, потрібно дуже багато часу.

Передумовою планів Рютте є, серед іншого, його очікування, що Трамп на посаді президента США посилить тиск на європейських союзників з порівняно низькими витратами на оборону.

З точки зору республіканця, європейські партнери роблять занадто мало для оборони і занадто покладаються на захист США. Під час свого першого президентського терміну з 2017 по 2021 рік Трамп навіть погрожував вийти з НАТО з цієї причини.

Зовсім недавно, у вівторок, Трамп зажадав, щоб у майбутньому союзники витрачали на оборону 5% свого валового внутрішнього продукту. Для Німеччини і багатьох інших країн це означатиме, що їм доведеться більш ніж подвоїти свої витрати на оборону.

Очікується, що Рютте прокоментує це на зустрічі Контактної групи з питань оборони України на американській авіабазі "Рамштайн" 9 січня.

Генеральний секретар НАТО Рютте нещодавно кілька разів підкреслив, що він також вважає, що європейцям потрібно більше витрачати на оборону.

Загалом, за його словами, європейські союзники зараз інвестують в оборону понад два відсотки свого валового внутрішнього продукту. Але через чотири-п'ять років вони матимуть проблеми зі стримуванням Росії, якщо не витрачатимуть більше.