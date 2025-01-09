Генсек НАТО стремится убедить Трампа облегчить доступ европейцев к оружию США

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте пытается убедить новоизбранного президента США Дональда Трампа облегчить доступ европейских партнеров к американским системам вооружения.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ntv.

По словам Рютте, европейские союзники уже инвестируют сотни миллиардов долларов в оборонную промышленность США.

Однако он считает, что можно было бы достичь гораздо большего, если бы оборонный сектор США был либерализован и больше не нуждался в одобрении Конгресса, Пентагона и Белого дома.

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В качестве примера огромного потенциала Рютте привел спрос европейских партнеров на системы противоракетной обороны Patriot. "Они стоят по два миллиарда за штуку. Это огромные деньги для США и для американской экономики", – сказал Рютте. Сейчас для доставки систем Patriot в Европу, нужно очень много времени.

Предпосылкой планов Рютте являются, среди прочего, его ожидания, что Трамп на посту президента США усилит давление на европейских союзников со сравнительно низкими расходами на оборону.

С точки зрения республиканца, европейские партнеры делают слишком мало для обороны и слишком полагаются на защиту США. Во время своего первого президентского срока с 2017 по 2021 год Трамп даже угрожал выйти из НАТО по этой причине.

Совсем недавно, во вторник, Трамп потребовал, чтобы в будущем союзники тратили на оборону 5% своего валового внутреннего продукта. Для Германии и многих других стран это будет означать, что им придется более чем удвоить свои расходы на оборону.

Ожидается, что Рютте прокомментирует это на встрече Контактной группы по вопросам обороны Украины на американской авиабазе "Рамштайн" 9 января.

Генеральный секретарь НАТО Рютте недавно несколько раз подчеркнул, что он также считает, что европейцам нужно больше тратить на оборону.

В целом, по его словам, европейские союзники сейчас инвестируют в оборону более двух процентов своего валового внутреннего продукта. Но через четыре-пять лет они будут иметь проблемы со сдерживанием России, если не будут тратить больше.