Польша хочет увязать продление льготной торговли с Украиной и соглашение с Меркосур

Министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский заявил, что переговоры о продлении либерализованной торговли сельскохозяйственной продукцией с Украиной должны быть связаны с переговорами по торговому соглашению между ЕС и странами Южной Америки (Меркосур).

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

Как соглашение между ЕС и Меркосур, так и торговые льготы для Украины, если они будут подтверждены, приведут к увеличению потока мяса птицы и сахара на рынок ЕС по нулевому тарифу.

Однако Польша, которая в этом полугодии председательствует в ЕС, является крупнейшим производителем мяса птицы в ЕС. Она также считает сахар "чувствительным продуктом".

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"Объединение переговоров по Украине и Меркосур позволило бы нашей стране сбалансировать влияние обоих соглашений на отечественное сельскохозяйственное производство", – заявил Секерский.

Требование министра также имеет политическое измерение. Это связано с тем, что оппозиционная партия "Право и справедливость" рассчитывает на голоса сельского населения на майских президентских выборах, и правительственная коалиция хочет ограничить влияние, которое там имеет крупнейшая оппозиционная партия.

Действие соглашения о продлении льготной торговли с Украиной истекает в июне этого года. Европейские производители агропродукции, в частности сахарной свеклы, не удовлетворены имеющимися ограничениями, считая их недостаточными. Они настаивают на возвращении к довоенным тарифным квотам, хотя Еврокомиссия еще не выдвинула предложения по дальнейшей либерализации торговли после июня.

7 января Секерский говорил на "Польском радио" об угрозе со стороны Украины, которая в случае вступления в Европейский Союз получит большую часть субсидий ЕС, что может повредить польским фермерам.

"Во время польского председательства мы начнем обсуждение Общей аграрной политики в новой финансовой перспективе. Украина может быть включена, но мы должны установить конкретные условия для либерализации торговли, чтобы не подорвать стабильность европейского рынка", – говорил он.

13 мая 2024 года Совет Евросоюза после длительного и напряженного переговорного процесса наконец одобрил продление льготной торговли с Украиной еще на один год.

В отличие от аналогичных решений двух предыдущих лет, учитывая протесты фермеров, беспошлинную торговлю с Украиной продлили с ограничениями. Новый, автоматический защитный механизм обязал Еврокомиссию снова ввести квоты, если импорт мяса птицы, яиц, сахара, овса, кукурузы, круп и меда превысит среднее арифметическое количества импортируемых во второй половине 2021 года, в 2022 и 2023 годах.

Польские фермеры 23 ноября начали протестовать в Медыке перед границей с Украиной из-за беспокойства относительно подписания Евросоюзом соглашения о свободной торговле с южноамериканскими странами (Меркосур), но впоследствии приостановили протест. Во время своих протестов среди прочего они также упоминали о якобы чрезмерном наплыве продукции из Украины.

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