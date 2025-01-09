ЗМІ: Зеленський після "Рамштайну" поїде до Італії

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 9 січня, вирушить з візитом до Італії.

Про це "Суспільному" повідомили джерела, інформує "Європейська правда".

В Італії Зеленський зустрінеться з прем'єр-міністеркою Джорджею Мелоні й президентом Серджо Маттареллою.

Він також мав зустрітися з президентом США Джо Байденом, але той раніше скасував поїздку через лісові пожежі в Каліфорнії.

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У четвер Зеленський також бере участь у засіданні Контактної групи з питань України (формат "Рамштайн").