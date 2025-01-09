СМИ: Зеленский после "Рамштайна" поедет в Италию
Новости — Четверг, 9 января 2025, 13:23 —
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 9 января, отправится с визитом в Италию.
Об этом "Суспільному" сообщили источники, информирует "Европейская правда".
В Италии Зеленский встретится с премьер-министром Джорджей Мелони и президентом Серджо Маттареллой.
Он также должен был встретиться с президентом США Джо Байденом, но тот ранее отменил поездку из-за лесных пожаров в Калифорнии.
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В четверг Зеленский также принимает участие в заседании Контактной группы по вопросам Украины (формат "Рамштайн").
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