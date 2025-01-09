Зеленский призвал быть "более практичными" в привлечении иностранных войск в Украину

Президент Владимир Зеленский считает развертывание иностранных контингентов в Украине одним из лучших инструментов принуждения России к миру и призывает быть более практичными в этой сфере.

Об этом он заявил, открывая заседание на американской авиабазе "Рамштайн" в Германии, сообщает "Европейская правда".

Зеленский напомнил, что в прошлом году Франция выступила с идеей разместить контингенты партнеров в Украине – чтобы приблизить мир.

"Мы все понимаем – на сегодняшний день цели Путина остаются неизменными. Он хочет полностью уничтожить Украину – и сломать всех нас, и вас также. Поэтому наша цель – найти как можно больше инструментов, чтобы принудить Россию к миру.

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Я считаю, что такое развертывание контингентов партнеров является одним из лучших инструментов. Давайте будем более практичными в том, чтобы сделать это возможным", – заявил Зеленский.

Он также упомянул о позитивных сигналах от Великобритании по этому поводу.

"Мы должны быть смелыми, и мы должны предложить действительно сильные инструменты", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, президент Владимир Зеленский признал, что на встречах в Брюсселе в декабре обсуждалась идея размещения в Украине миротворческой миссии как одного из предохранителей от нового нападения России, и сказал, что уже "видит позитив" от некоторых лидеров.

Ранее руководитель внешнеполитической службы ЕС комментировала идею миротворческой миссии в Украине. Также о ней упоминали президент Финляндии и глава МИД Нидерландов, отмечая, впрочем, что пока эта идея является очень "сырой".