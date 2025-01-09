Опозиційна президентка Грузії підтвердила, що поїде на інавгурацію Трампа
Опозиційна президентка Грузії Саломе Зурабішвілі підтвердила, що планує вирушити на інавгурацію новообраного президента США Дональда Трампа.
Про це вона сказала під час першого брифінгу в новому офісі, пишуть NewsGeorgia та "Эхо Кавказа", передає "Європейська правда".
Зурабішвілі наголосила, що планує провести в Сполучених Штатах зустрічі на високому рівні.
"Я їду туди. У мене будуть зустрічі на високому рівні", – запевнила вона.
Окрім цього, вона знову підтвердила, що має намір продовжувати виконувати обов'язки президентки.
Також вона зазначила, що продовжує контакти з європейськими партнерами і запевнила, що вони не визнають парламент, уряд і президента від "Грузинської мрії".
"Ми вступаємо у 2025 рік у ситуації, якої в Грузії не було вже багато років, коли наша держава, держава, яку будували після здобуття незалежності, сьогодні фактично перебуває на межі краху, оскільки її інститути і конституція більше не існують", – заявила Зурабішвілі.
Вона також додала, що має намір продовжувати боротьбу проти "Грузинської мрії" доти, доки в країні не відбудуться нові вибори і "країна не повернеться на європейські рейки".
Як відомо, на інавгурацію нового президента США Зурабішвілі запросив конгресмен-республіканець Джо Вілсон. Це сталося 27 грудня, за два дні до інавгурації антизахідного "президента" Грузії Михеїла Кавелашвілі.
У Грузії з кінця жовтня триває політична криза після парламентських виборів, результати яких опозиційні сили не визнали, а також через інавгурацію Кавелашвілі і фактичну відмову чинної влади від євроінтеграції.