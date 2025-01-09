Оппозиционная президентка Грузии подтвердила, что поедет на инаугурацию Трампа

Оппозиционный президент Грузии Саломе Зурабишвили подтвердила, что планирует отправиться на инаугурацию новоизбранного президента США Дональда Трампа.

Об этом она сказала во время первого брифинга в новом офисе, пишут NewsGeorgia и "Эхо Кавказа", передает "Европейская правда".

Зурабишвили отметила, что планирует провести в Соединенных Штатах встречи на высоком уровне.

"Я еду туда. У меня будут встречи на высоком уровне", – заверила она.

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Кроме этого, она вновь подтвердила, что намерена продолжать выполнять обязанности президента.

Также она отметила, что продолжает контакты с европейскими партнерами и заверила, что они не признают парламент, правительство и президента от "Грузинской мечты".

"Мы вступаем в 2025 год в ситуации, которой в Грузии не было уже много лет, когда наше государство, государство, которое строили после обретения независимости, сегодня фактически находится на грани краха, поскольку его институты и конституция больше не существуют", – заявила Зурабишвили.

Она также добавила, что намерена продолжать борьбу против "Грузинской мечты" до тех пор, пока в стране не состоятся новые выборы и "страна не вернется на европейские рельсы".

Как известно, на инаугурацию нового президента США Зурабишвили пригласил конгрессмен-республиканец Джо Уилсон. Это произошло 27 декабря, за два дня до инаугурации антизападного "президента" Грузии Михеила Кавелашвили.

В Грузии с конца октября продолжается политический кризис после парламентских выборов, результаты которых оппозиционные силы не признали, а также из-за инаугурации Кавелашвили и фактического отказа действующей власти от евроинтеграции.