Санду: енергетичну кризу в Придністров’ї створює "Газпром"

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що російська компанія "Газпром" сама створює енергетичну кризу в Придністров’ї, попри те, що Молдова має контракт на поставку газу.

Про це вона сказала в інтерв’ю журналістам, цитує TV8, передає "Європейська правда".

Санду акцентували – жителі Придністров’я переживають важкі часи, і Молдова готова надати необхідну допомогу.

Лідерка Молдови наголосила, що цю кризу створює російський "Газпром".

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"Я хочу, щоб вони знали, що цю кризу створює "Газпром", тому що Молдова має контракт на постачання газу. За цим контрактом "Газпром" повинен постачати газ. Є альтернативний трубопровід "Турецький потік". Тобто не проблема, що газ не може проходити через Україну", – пояснила вона.

Санду зазначила, що "Газпром" вирішив, що не хоче більше постачати газ, і "тому люди зараз мають такі проблеми".

"Ми готові допомогти генераторами і медикаментами. Люди можуть перейти на правий берег, якщо їм потрібно до лікарні чи вирішувати інші проблеми", – запевнила президентка Молдови.

Також вона згадала розмову з президентом Володимиром Зеленським, під час якої вона сказала, що Україна може постачати вугілля до Придністров'я.

Як відомо, Молдавська ДРЕС (МДРЕС) зараз працює завдяки резервному паливу – вугіллю.

"Ми говорили про те, що Україна може постачати вугілля, щоб МДРЕС виробляла електрику і на лівий, і на правий берег Дністра. І для України. Тобто є рішення. Потрібно, щоб Тирасполь та Москва погодилися на те, щоб вирішувати питання людей", – зазначила Санду.

За її словами, уряд веде переговори з "придністровською владою".

Нагадаємо, з 1 січня Придністров’я не отримує російський газ, через що газ зник у десятків тисяч побутових споживачів і зупинилася робота місцевої промисловості.

Розташована у Придністров’ї Молдавська ДРЕС, яка раніше працювала на безкоштовному російському газі, почала спалювати запаси вугілля, яких вистачить лише до кінця січня. 3 третього січня у Придністров'ї запровадили віялові відключення електроенергії, також почались перебої з водопостачанням.

В уряді Молдови заявили, що у відповідь на пропозицію допомогти знайти рішення для подолання газової кризи Тирасполь закликав "не втручатися у внутрішні справи Придністров'я" і відверто висміяв звернення.

Детально про те, який план ймовірно реалізовує Росія у Молдові та як цьому може завадити Україна – у відеоблозі "ЄвроПравди" та у статті Придністров’я готують для "атаки" на Україну.