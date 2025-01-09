Санду: енергетичну кризу в Придністров’ї створює "Газпром"
Президентка Молдови Мая Санду заявила, що російська компанія "Газпром" сама створює енергетичну кризу в Придністров’ї, попри те, що Молдова має контракт на поставку газу.
Про це вона сказала в інтерв’ю журналістам, цитує TV8, передає "Європейська правда".
Санду акцентували – жителі Придністров’я переживають важкі часи, і Молдова готова надати необхідну допомогу.
Лідерка Молдови наголосила, що цю кризу створює російський "Газпром".
"Я хочу, щоб вони знали, що цю кризу створює "Газпром", тому що Молдова має контракт на постачання газу. За цим контрактом "Газпром" повинен постачати газ. Є альтернативний трубопровід "Турецький потік". Тобто не проблема, що газ не може проходити через Україну", – пояснила вона.
Санду зазначила, що "Газпром" вирішив, що не хоче більше постачати газ, і "тому люди зараз мають такі проблеми".
"Ми готові допомогти генераторами і медикаментами. Люди можуть перейти на правий берег, якщо їм потрібно до лікарні чи вирішувати інші проблеми", – запевнила президентка Молдови.
Також вона згадала розмову з президентом Володимиром Зеленським, під час якої вона сказала, що Україна може постачати вугілля до Придністров'я.
Як відомо, Молдавська ДРЕС (МДРЕС) зараз працює завдяки резервному паливу – вугіллю.
"Ми говорили про те, що Україна може постачати вугілля, щоб МДРЕС виробляла електрику і на лівий, і на правий берег Дністра. І для України. Тобто є рішення. Потрібно, щоб Тирасполь та Москва погодилися на те, щоб вирішувати питання людей", – зазначила Санду.
За її словами, уряд веде переговори з "придністровською владою".
Нагадаємо, з 1 січня Придністров’я не отримує російський газ, через що газ зник у десятків тисяч побутових споживачів і зупинилася робота місцевої промисловості.
Розташована у Придністров’ї Молдавська ДРЕС, яка раніше працювала на безкоштовному російському газі, почала спалювати запаси вугілля, яких вистачить лише до кінця січня. 3 третього січня у Придністров'ї запровадили віялові відключення електроенергії, також почались перебої з водопостачанням.
В уряді Молдови заявили, що у відповідь на пропозицію допомогти знайти рішення для подолання газової кризи Тирасполь закликав "не втручатися у внутрішні справи Придністров'я" і відверто висміяв звернення.
Детально про те, який план ймовірно реалізовує Росія у Молдові та як цьому може завадити Україна – у відеоблозі "ЄвроПравди" та у статті Придністров’я готують для "атаки" на Україну.