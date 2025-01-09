Санду: энергетический кризис в Приднестровье создает "Газпром"

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что российская компания "Газпром" сама создает энергетический кризис в Приднестровье, несмотря на то, что Молдова имеет контракт на поставку газа.

Об этом она сказала в интервью журналистам, цитирует TV8, передает "Европейская правда".

Санду акцентировали, что жители Приднестровья переживают тяжелые времена, и Молдова готова оказать необходимую помощь.

Лидер Молдовы отметила, что этот кризис создает российский "Газпром".

Реклама:

"Я хочу, чтобы они знали, что этот кризис создает "Газпром", потому что Молдова имеет контракт на поставку газа. По этому контракту "Газпром" должен поставлять газ. Есть альтернативный трубопровод "Турецкий поток". То есть не проблема, что газ не может проходить через Украину", – пояснила она.

Санду отметила, что "Газпром" решил, что не хочет больше поставлять газ, и "поэтому люди сейчас испытывают такие проблемы".

"Мы готовы помочь генераторами и медикаментами. Люди могут перейти на правый берег, если им нужно в больницу или решать другие проблемы", – заверила президент Молдовы.

Также она упомянула разговор с президентом Владимиром Зеленским, во время которого она сказала, что Украина может поставлять уголь в Приднестровье.

Как известно, Молдавская ГРЭС (МДРЭС) сейчас работает благодаря резервному топливу – углю.

"Мы говорили о том, что Украина может поставлять уголь, чтобы МДРЭС производила электричество и на левый, и на правый берег Днестра. И для Украины. Значит, есть решение. Нужно, чтобы Тирасполь и Москва согласились на то, чтобы решать вопросы людей", – отметила Санду.

По ее словам, правительство ведет переговоры с "приднестровскими властями".

Напомним, с 1 января Приднестровье не получает российский газ, из-за чего газ исчез у десятков тысяч бытовых потребителей и остановилась работа местной промышленности.

Расположенная в Приднестровье Молдавская ГРЭС, ранее работавшая на бесплатном российском газе, начала сжигать запасы угля, которых хватит только до конца января. 3 третьего января в Приднестровье ввели веерные отключения электроэнергии, также начались перебои с водоснабжением.

В правительстве Молдовы заявили, что в ответ на предложение помочь найти решение для преодоления газового кризиса Тирасполь призвал "не вмешиваться во внутренние дела Приднестровья" и откровенно высмеял обращение.

Подробно о том, какой план вероятно реализует Россия в Молдове и как этому может помешать Украина – в видеоблоге "ЕвроПравды" и в статье Приднестровье готовят для "атаки" на Украину.