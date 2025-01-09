Сибига обсудил с австрийским коллегой помощь Украине и сирийскому народу

Глава Министерства иностранных дел Андрей Сибига пообщался со своим австрийским коллегой Александером Шалленбергом о помощи Украине и сирийскому народу.

Об этом он написал в X (Twitter), передает "Европейская правда".

В четверг, 9 января, Сибига провел телефонные переговоры с Шалленбергом, во время которых он выразил благодарность Австрии за помощь Украине, а также личные усилия Шалленберга в этом деле.

"Мы сосредоточились на двусторонней повестке дня, дальнейшей поддержке Украины, а также наших совместных усилиях в контексте помощи сирийскому народу, в частности в вопросе продовольственной безопасности", – проинформировал глава украинского МИД.

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Напомним, во вторник, 7 января, Сибига пообщался со своей немецкой коллегой Анналеной Бербок относительно дальнейших шагов в поддержку сирийского народа.

Как известно, повстанцы в Сирии 8 декабря заявили, что взяли под контроль столицу Дамаск, сигнализируя о конце более двух десятилетий правления Асада.

После этого в Сирии Бербок и глава французского МИД Жан-Ноэль Барро посетили печально известную тюрьму пыток Седная, в которой режим Башара Асада замучил до смерти много заключенных.