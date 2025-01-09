Мелоні закликає НАТО посилити увагу до Африки через зростання впливу Росії

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні вважає, що НАТО необхідно посилити увагу до Африки та Глобального півдня, оскільки Росія може посилити свою присутність на сході Лівії після краху союзницького режиму в Сирії.

Про це вона сказала під час пресконференції у четвер, 9 січня, цитує Reuters, передає "Європейська правда".

Мелоні заявила, що протягом останніх двох років піднімала питання російської присутності в Африці перед своїми союзниками і закликала НАТО посилити свою присутність на континенті.

"Ми дуже зосереджені на нашому східному фланзі, не усвідомлюючи, що всі фланги цього альянсу потенційно вразливі, особливо південний", – впевнена вона.

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Як нагадало агентство, минулого місяця Кремль заявив, що веде переговори з новими правителями Сирії щодо своїх баз і не збирається звідти виводити війська.

Відтак, Італія побоюється, що він може спробувати посилити свою присутність в інших місцях.

"Після падіння режиму Асада є підстави вважати, що Росія шукає інші (морські) виходи, і є підстави вважати, що одним з них може бути Киренаїка (у Лівії)", – заявила Мелоні.

Раніше генсек НАТО Марк Рютте заявляв, що Росія та Іран були співучасниками злочинів поваленого сирійського президента Башара Асада, а його падіння показало, що вони були "ненадійними партнерами".

На початку грудня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що події в Сирії показують, що країни, які мають стратегічне партнерство з Росією, можуть покладатися на неї лише до тих пір, поки вони корисні Путіну.