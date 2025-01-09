Мелони призывает НАТО усилить внимание к Африке из-за роста влияния России

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони считает, что НАТО необходимо усилить внимание к Африке и Глобальному югу, поскольку Россия может усилить свое присутствие на востоке Ливии после краха союзнического режима в Сирии.

Об этом она сказала во время пресс-конференции в четверг, 9 января, цитирует Reuters, передает "Европейская правда".

Мелони заявила, что в течение последних двух лет поднимала вопрос российского присутствия в Африке перед своими союзниками и призвала НАТО усилить свое присутствие на континенте.

"Мы очень сосредоточены на нашем восточном фланге, не осознавая, что все фланги этого альянса потенциально уязвимы, особенно южный", – уверена она.

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Как напомнило агентство, в прошлом месяце Кремль заявил, что ведет переговоры с новыми правителями Сирии относительно своих баз и не собирается оттуда выводить войска.

Следовательно, Италия опасается, что он может попытаться усилить свое присутствие в других местах.

"После падения режима Асада есть основания полагать, что Россия ищет другие (морские) выходы, и есть основания полагать, что одним из них может быть Киренаика (в Ливии)", – заявила Мелони.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявлял, что Россия и Иран были соучастниками преступлений свергнутого сирийского президента Башара Асада, а его падение показало, что они были "ненадежными партнерами".

В начале декабря министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что события в Сирии показывают, что страны, которые имеют стратегическое партнерство с Россией, могут полагаться на нее лишь до тех пор, пока они полезны Путину.