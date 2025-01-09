МИД осудил "конъюнктурные рассуждения" кандидата в президенты Польши об Украине

Министерство иностранных дел отвергло заявления кандидата в президенты Польши Кароля Навроцкого, который сказал, что не видит Украину членом НАТО и ЕС из-за нерешенных исторических вопросов.

Об этом говорится в заявлении МИД, опубликованном в четверг, 9 января, пишет "Европейская правда".

Внешнеполитическое ведомство отвергло заявления Навроцкого о будущем Украины в ЕС и НАТО как "тенденциозные и манипулятивные".

"Такие заявления свидетельствуют, что польский политик ставит конъюнктурные соображения выше стратегических интересов безопасности собственной страны, добрососедских украинско-польских отношений, общих ценностей свободы, демократии и справедливости", – добавили там.

Реклама:

МИД напомнил, что между Киевом и Варшавой ведется диалог по вопросам исторического прошлого, тогда как заявления Навроцкого "вызвали аплодисменты в Кремле".

"Какими бы ни были заявления польского политика, реальность заключается в том, что Украина уже является де-факто и станет де-юре частью евроатлантической семьи народов и общей европейской архитектуры безопасности", – подытожили в ведомстве.

Ранее Кароль Навроцкий, которого как кандидата в президенты Польши поддерживает бывшая партия власти "Право и справедливость", сказал, что не видит Украину "ни в ЕС, ни в НАТО".

"Страна, которая не может ответить за очень жестокое преступление против 120 тысяч своих соседей, не может быть частью международных альянсов", – заявил Навроцкий, имея в виду споры о событиях на Волыни в 1940-х годах.

В конце ноября министры иностранных дел Польши и Украины Радослав Сикорский и Андрей Сибига приняли совместное заявление по вопросу эксгумаций жертв Волынской трагедии.

Больше о последнем решении Украины по проблеме, которая отравляла отношения с Польшей, смотрите в видеоблоге "ЕвроПравды".