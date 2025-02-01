В Литве предупреждают, что возвращение ЕС к покупке газа у России будет ошибкой

Спикер парламента Литвы Саулюс Сквернялис считает, что было бы большой ошибкой, если бы ЕС вернулся к закупкам газа у России.

Его заявление приводит Delfi, сообщает "Европейская правда".

В контексте спекуляции относительно возможного возвращения к закупкам российского газа Сквернялис указал на необходимость усвоить урок, что энергоносители могут стать орудием шантажа.

"Мне кажется, что все в Европе поняли – есть альтернативы, поэтому возвращаться к старому было бы большой ошибкой, когда знаешь, что это могло бы стать орудием шантажа, так мы снова укрепляли бы военную промышленность в России, которая сегодня и без того работает на полную мощность", – отметил он.

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По данным издания FT, европейские чиновники начали обсуждать идею возможности возвращения к закупкам газа у России в рамках потенциального урегулирования войны в Украине.

В то же время министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас заявил, что страна не рассматривает возобновление закупок российского газа.