В немецких Вооруженных силах фиксируют уменьшение количества военных

Количество солдат немецкого Бундесвера в прошлом году снова немного сократилось, несмотря на активизацию призыва.

Об этом сообщает FAZ, информирует "Европейская правда".

На конец года в немецкой армии насчитывалось около 181 150 солдат, сообщили в Минобороны Германии.

Годом ранее в стране в рядах Бундесвера насчитывалось еще около 181 500 человек.

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Согласно данным, в частности, сократилось количество регулярных солдат, тогда как количество профессиональных солдат и призывников немного увеличилось.

На конец 2022 года в Бундесвере по-прежнему насчитывалось 183 050 солдат. Это также значительно меньше целевого показателя в 203 тысяч мужчин и женщин в вооруженных силах.

Что касается увеличения количества заявлений и набора, то Министерство обороны утверждает, что удалось добиться "перелома тенденции".

Было призвано около 20 300 новобранцев, что примерно на 8% больше, чем в 2023 году.

"2024 год был самым сильным годом набора за последние пять лет", – сказали в немецком оборонном ведомстве.

Ранее сообщалось, что немецкий Бундесвер планирует создать новое крупное подразделение, которое будет заниматься охраной критически важной инфраструктуры и ключевых военных объектов по всей стране.

Тем временем уполномоченная Бундестага по вопросам обороны Ева Хёгль признала, что боеготовность некоторых подразделений Бундесвера составляет лишь 50%, и призвала активизировать усилия по набору личного состава.