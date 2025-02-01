Норвегія відпустила судно з російським екіпажем, яке затримували через пошкодження кабелю

У Норвегії судну Silver Dania, яке затримували за підозрою в причетності до пошкодження оптоволоконного кабелю в Балтійському морі між Латвією та Швецією, дозволили покинути Тромсе.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву норвезької поліції.

Судно було доставлено на берег за допомогою корабля берегової охорони KV Bison під час операції, проведеної поліцією 2 четвер, 30 січня.

Екіпаж і судноплавна компанія співпрацювали з норвезькою владою і прийшли добровільно.

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"Поліцейський округ Тромс уже провів низку слідчих дій і забезпечив те, що ми вважаємо за потрібне з огляду на запит Латвії. Розслідування буде продовжено, але ми не бачимо причин для того, щоб судно залишалося в Тромсе. Не було зроблено жодних висновків, що пов'язують судно з цим актом", – пояснив поліцейський прокурор Ронні Йоргенсен.

Затримане судно Silver Dania зареєстроване в Норвегії і належить норвезькій компанії. Судно курсує між Санкт-Петербургом і Мурманськом. Екіпаж судна – росіяни.

Раніше у центрі уваги розслідування щодо можливої диверсії після пошкодження підводного оптоволоконного кабелю опинився балкер Vezhen, який пройшов поруч о 00:45 за Гринвічем у неділю, 26 січня.

Шведська прокуратура видала ордер на затримання судна в Балтійському морі. У понеділок, 27 січня, представники шведської влади піднялися на борт заарештованого судна.