Норвегия отпустила судно с российским экипажем, которое задерживали из-за повреждения кабеля

В Норвегии судну Silver Dania, которое задерживали по подозрению в причастности к повреждению оптоволоконного кабеля в Балтийском море между Латвией и Швецией, позволили покинуть Тромсе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление норвежской полиции.

Судно было доставлено на берег с помощью корабля береговой охраны KV Bison во время операции, проведенной полицией 2 четверг, 30 января.

Экипаж и судоходная компания сотрудничали с норвежскими властями и пришли добровольно.

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"Полицейский округ Тромс уже провел ряд следственных действий и обеспечил то, что мы считаем нужным, учитывая запрос Латвии. Расследование будет продолжено, но мы не видим причин для того, чтобы судно оставалось в Тромсе. Не было сделано никаких выводов, связывающих судно с этим актом", – пояснил полицейский прокурор Ронни Йоргенсен.

Задержанное судно Silver Dania зарегистрировано в Норвегии и принадлежит норвежской компании. Судно курсирует между Санкт-Петербургом и Мурманском. Экипаж судна – россияне.

Ранее в центре внимания расследования о возможной диверсии после повреждения подводного оптоволоконного кабеля оказался балкер Vezhen, который прошел рядом в 00:45 по Гринвичу в воскресенье, 26 января.

Шведская прокуратура выдала ордер на задержание судна в Балтийском море. В понедельник, 27 января, представители шведских властей поднялись на борт арестованного судна.