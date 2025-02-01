Бойкот магазинов из-за высоких цен из Хорватии распространился на другие страны Балкан

Бойкот торговых сетей из-за роста цен, который начался в конце января в Хорватии, накануне распространился на Сербию, Боснию и Герцеговину, Черногорию и Северную Македонию.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации BIRN.

В Хорватии в пятницу, 31 января, состоялся запланированный однодневный бойкот всех магазинов, организованный общественной инициативой Halo Inspector, которую поддерживает неправительственная организация "Европейский центр потребительского совершенства".

Данные Налогового управления Хорватии показали, что общее количество счетов-фактур, выставленных до 15:00 пятницы, было на 31% меньше, чем в пятницу 17 января, когда бойкот не проводился.

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В Сербии ассоциация защиты прав потребителей Efektiva призвала потребителей бойкотировать пять крупных супермаркетов. Журналисты BIRN, посетившие несколько магазинов, заметили там меньше покупателей, хотя и без тотального бойкота.

Розничная торговля является высококонцентрированным бизнесом в Сербии. Одно из исследований показало, что три крупнейшие сети супермаркетов занимают 48,9% рынка.

Следуя примеру Хорватии, к бойкоту присоединились и в Боснии и Герцеговине. По сообщениям СМИ, он был менее успешным, поскольку люди все еще ходили за покупками.

В супермаркетах, которые BIRN посетила в столице Черногории Подгорице, сотрудники сообщили BIRN, что их товарооборот снизился примерно на 30-50%.

Супермаркеты в Северной Македонии также готовились к уменьшению количества покупателей: бойкот поддержала местная ассоциация потребителей, а правящая партия ВМРО-ДПМНЕ и оппозиционная Социал-демократическая партия заявили о поддержке требований снизить цены.

Первый бойкот в Хорватии состоялся в прошлую пятницу, 24 января. Тогда хорваты по всей стране один день не посещали магазинов, торговых центров и АЗС по всей стране из-за роста цен и инфляции.

Всплеск цен в Хорватии наблюдался и в начале 2023 года – после того, как страна перешла на евро.