Премʼєр Швеції повʼязує хвилю насильства в країні з імміграцією

Шведський премʼєр-міністр Ульф Крістерссон вважає, що хвиля насильницьких злочинів, яка спостерігається в країні останнім часом, повʼязана з імміграцією.

Про це він сказав в інтервʼю шведському телеканалу TV4, повідомляє "Європейська правда".

Крістерссон стверджує, що імміграція повинна залишатися жорсткою, щоб зупинити хвилю насильства у Швеції.

"Був дуже високий рівень імміграції до Швеції протягом дуже довгого часу, і зараз ми значно посилили заходи проти неї; вона повинна залишатися дуже суворою. Якщо постійно приїжджатимуть нові люди і скоюватимуть нові злочини, то ми не матимемо жодних шансів з цим впоратися", – додав він.

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Як приклад він навів діяльність бандитських угруповань у Туреччині, з якою було налагоджено співпрацю для протидії злочинам.

"Чим більше ми зможемо зупинити (злочинців. – Ред.) тут, у Швеції, тим менше впливу матимуть ті, хто керує (злочинцями. – Ред.) з-за кордону... Наші служби розвідки та безпеки інтенсивно працюють над тим, щоб дістатися до цих людей", – сказав премʼєр Швеції.

Протягом січня у країні зафіксували понад 30 вибухів і кілька смертельних перестрілок, спричинених бандитськими угрупованнями, часто за участі неповнолітніх.

На цьому тлі шведський уряд пропонує посилити заходи для протидії злочинності серед неповнолітніх.

Минулого року Швеція, Норвегія і Данія домовились поглибити співпрацю для боротьби зі злочинністю на тлі сплеску залучення неповнолітніх до діяльності шведських банд.