Премьер Швеции связывает волну насилия в стране с иммиграцией

Шведский премьер-министр Ульф Кристерссон считает, что волна насильственных преступлений, которая наблюдается в стране в последнее время, связана с иммиграцией.

Об этом он сказал в интервью шведскому телеканалу TV4, сообщает "Европейская правда".

Кристерссон утверждает, что иммиграция должна оставаться жесткой, чтобы остановить волну насилия в Швеции.

"Был очень высокий уровень иммиграции в Швецию в течение очень долгого времени, и сейчас мы значительно усилили меры против нее; она должна оставаться очень строгой. Если постоянно будут приезжать новые люди и совершать новые преступления, то мы не будем иметь никаких шансов с этим справиться", – добавил он.

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В качестве примера он привел деятельность бандитских группировок в Турции, с которой было налажено сотрудничество для противодействия преступлениям.

"Чем больше мы сможем остановить (преступников. – Ред.) здесь, в Швеции, тем меньше влияния будут иметь те, кто руководит (преступниками. – Ред.) из-за рубежа... Наши службы разведки и безопасности интенсивно работают над тем, чтобы добраться до этих людей", – сказал премьер Швеции.

В течение января в стране зафиксировали более 30 взрывов и несколько смертельных перестрелок, вызванных бандитскими группировками, часто с участием несовершеннолетних.

На этом фоне шведское правительство предлагает усилить меры по противодействию преступности среди несовершеннолетних.

В прошлом году Швеция, Норвегия и Дания договорились углубить сотрудничество для борьбы с преступностью на фоне всплеска привлечения несовершеннолетних к деятельности шведских банд.